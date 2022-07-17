Німеччина тимчасово перезапустить 16 вугільних електростанцій через брак російського газу

Німеччина змушена тимчасово відновити роботу 16 неактивних вугільних електростанцій через нестачу російського газу. Про це повідомив канцлер країни Олаф Шольц.

Як пише AP , у зверненні політик запевнив громадськість, що перезапуск електростанцій, які працюють на викопному паливі, – тимчасовий крок. За словами Шольца, Німеччина не має наміру відмовлятися від довгострокових цілей у галузі енергетики.

«Прикро, що через напад Росії на Україну нам доводиться на якийсь час задіяти деякі електростанції, які ми вже відключили. Наша мета залишається незмінною – ми хочемо бути однією з перших промислово розвинених країн, що досягла вуглецевої нейтральності», – сказав Шольц.