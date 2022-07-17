Німеччина тимчасово перезапустить 16 вугільних електростанцій через брак російського газу
Газовий шантаж РФ змусив німців шукати інші способи енергетичного забезпечення власної країни, інформує
Німеччина змушена тимчасово відновити роботу 16 неактивних вугільних електростанцій через нестачу російського газу. Про це повідомив канцлер країни Олаф Шольц.
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«Прикро, що через напад Росії на Україну нам доводиться на якийсь час задіяти деякі електростанції, які ми вже відключили. Наша мета залишається незмінною – ми хочемо бути однією з перших промислово розвинених країн, що досягла вуглецевої нейтральності», – сказав Шольц.