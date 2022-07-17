Німеччина тимчасово перезапустить 16 вугільних електростанцій через брак російського газу

Газовий шантаж РФ змусив німців шукати інші способи енергетичного забезпечення власної країни, інформує ZN.ua.

Німеччина тимчасово перезапустить 16 вугільних електростанцій через брак російського газу
© aussiedlerbote

Німеччина змушена тимчасово відновити роботу 16 неактивних вугільних електростанцій через нестачу російського газу. Про це повідомив канцлер країни Олаф Шольц.

Як пише AP, у зверненні політик запевнив громадськість, що перезапуск електростанцій, які працюють на викопному паливі, – тимчасовий крок. За словами Шольца, Німеччина не має наміру відмовлятися від довгострокових цілей у галузі енергетики.

«Прикро, що через напад Росії на Україну нам доводиться на якийсь час задіяти деякі електростанції, які ми вже відключили. Наша мета залишається незмінною – ми хочемо бути однією з перших промислово розвинених країн, що досягла вуглецевої нейтральності», – сказав Шольц.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Нова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄСНова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄС
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Ціна на цукор в Україні знижуватиметьсяЦіна на цукор в Україні знижуватиметься
ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС ЛитвиЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви
Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує державаЖитло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Блок рекламы


Похожие новости
ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС ЛитвиЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви
Наймасштабніше падіння в історії: росія скоротила видобуток газу до мінімальних обсягівНаймасштабніше падіння в історії: росія скоротила видобуток газу до мінімальних обсягів
Латвія заборонила імпорт російського газу з 2023 рокуЛатвія заборонила імпорт російського газу з 2023 року
Німеччина виділить додаткові кошти для безробітних українців: яку допомогу отримують біженціНімеччина виділить додаткові кошти для безробітних українців: яку допомогу отримують біженці
Нафтогазу грозит технический дефолт. Просит кредиторов отсрочить уплату долгаНафтогазу грозит технический дефолт. Просит кредиторов отсрочить уплату долга
В РоSSии назвали условия продления транзита газа через УкраинуВ РоSSии назвали условия продления транзита газа через Украину
Через війну в Україні у світі може здорожчати хумусЧерез війну в Україні у світі може здорожчати хумус
На Вінниччині правоохоронці заарештували активи російського косметичного магната на 2 млрд грнНа Вінниччині правоохоронці заарештували активи російського косметичного магната на 2 млрд грн
Німеччина блокує допомогу ЄС Україні: Берлін заморозив 9 млрд євро – ЗМІНімеччина блокує допомогу ЄС Україні: Берлін заморозив 9 млрд євро – ЗМІ
В ОГТСУ вирахували, коли Україна повністю втратить транзит російського газуВ ОГТСУ вирахували, коли Україна повністю втратить транзит російського газу
Последние новости
Подгружаем последние новости