Уряд Норвегії затвердить план підтримки України на п’ять років

Країною будуть виділені "значні кошти".

Уряд Норвегії затвердить план підтримки України на п’ять років
© tenge.me

Уряд Норвегії, який раніше вже виділяв близько 100 мільйонів доларів для відбудови України, планує затвердити план довгострокової підтримки строком на п’ять років. Про це повідомляє видання V?rt Land.

Ймовірно, протягом п’яти років через окрему програму Україні будуть виділені "значні кошти в розмірі мільярдів" норвезьких крон. У 2023 році сума буде розподілена порівну на військову та цивільну підтримку включно з відбудовою.

Також уряд Норвегії виділить грант на подолання наслідків повномасштабної російської агресії в Україні в країнах Глобального Півдня – насамперед для подолання високих цін на електроенергію та продовольство.

В Осло поки не конкретизують суму коштів, бо не знають, якою вона має бути – але розуміють, що підтримка України буде виняткова в плані розміру й тривалості.

За даними видання, схвалення програми дозволить Норвегії досягти встановленої урядом мети витрат 1% ВВП на допомогу у 2023 році.

Тоді як програма підтримки України буде представлена наступного тижня, вже в четвер прем’єр країни Йонас Гар Стьоре може згадати про неї під час парламентської дискусії про "війну в Україні та її наслідки".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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