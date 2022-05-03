Отскок на фондовом рынке уже близко — аналитики JPMorgan

Пессимизм на американском фондовом рынке достиг такого уровня, что отскок может произойти уже в ближайшем будущем, считают стратеги JPMorgan Chase & Co, пишет Bloomberg.

В записке для клиентов команада аналитиков во главе с Марко Колановичем указала, что согласно опросу Ассоциации американских индивидуальных инвесторов, настроение на рынке упало до самых низких значений с 3 марта 2009 года. В тот месяц индекс S&P 500 достиг дна после глобального финансового кризиса и начал восстанавливаться, закрыв год 23% ростом.

«Настроение инвесторов — очень слабое. Это, вместе с низким уровнем инвестированности и лучшими, чем ожидалось, результатами 1 квартала, должно создать условия для восстановления рынка», — заключают аналитики.

«Страхи преувеличены»

Такая позиция противоречит прогнозам ряда других специалистов по Уолл-стрит, предполагающих дальнейшее падение акций под влиянием все возрастающих рисков. Например, Майкл Уилсон из Morgan Stanley предупредил, что индекс S&P 500 упадет по крайней мере до 3800 в ближайшей перспективе и может упасть до 3460, что на 16% меньше 2 мая.

Команда JPMorgan не соглашается, утверждая, что страх инвесторов зашел слишком далеко. Рост экономики США , считают аналитики, «замедляется, но не останавливается», а глобальный рост возобновится уже во второй половине года.

«Тревога о прогнозах роста Китая, негативные выводы относительно периода отчетности за первый квартал, обеспокоенность более высокой доходностью облигаций и дальнейшим ужесточением финансовой ситуации снизили оптимизм инвесторов в акции и долги. Мы считаем эти страхи преувеличенными», — говорится в записке.

Инфляция и энергия

JPMorgan признает, что его инфляционный прогноз на 2023 год возможно предстоит скорректировать в сторону повышения. Банк ожидает, что ФРС на своем заседании 4 мая ускорит темп ужесточения политики, повысив процентные ставки на 50 базисных пунктов и начав сокращение своего портфеля облигаций.

Инвестбанк также подтвердил оценку энергетического сектора как «покупать». Аналитики указали, что на него приходится около 4% от капитализации индекса S&P 500, что делает его «недоинвестированным». Также энергетический сектор — самый дешевый «по всем показателям стоимости», считают в банке.

Коланович считает, что цена, по которой сейчас торгуются акции энергетических компаний, учитывают долгосрочную цену нефти на значительно более низком уровне, чем ее нынешняя цена на спотовом рынке. Он также спрогнозировал, что любой провал сектора будут выкупать, в том числе и сами энергетические компании в рамках процедуры байбек.

Напомним