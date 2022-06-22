Биткоин может упасть до $10 350. Что прогнозируют аналитики

Исследователи Arcane Research сопоставили просадки первой криптовалюты в прошлых рыночных циклах. По их мнению, потенциал снижения цены биткоина сохраняется до отметки $10?350, пишет forklog.

Фото: cnews

Что говорят аналитики

«На протяжении 13-летней истории биткоин прошел через несколько циклов „бум-спад“. Текущая 222-дневная просадка на 73% может показаться болезненной. Однако ходлеры тестировались гораздо жестче в 2013 и 2017 годах», — написали эксперты.

По их наблюдениям, после пика в ноябре 2013 года цена криптовалюты достигла дна, просев на 85% в течение 407 дней.

Медвежий рынок, последовавший за отметкой $20?000 в декабре 2017 года, был схожим по своим характеристикам. За 364 дня цифровое золото подешевело на 84%.

«Если биткоин следует траектории этих циклов, дно может быть достигнуто где-то в конце четвертого квартала 2022 года на отметке в $10?350».

Аналитики отметили, что в последние годы на биткоин стали больше влиять макрофакторы: финансовые рынки, изменения ставки ФРС, выборы в США и регулирование криптоиндустрии.

Представители Arcane Research подчеркнули, что текущий квартал стал наихудшим для инвесторов за всю историю первой криптовалюты.

По их словам, падению котировок способствовал «коктейль из неприятных событий», включая коллапс Terra и серьезные проблемы с Three Arrows Capital.



Ранее теханалитик crypto bullet допустил снижение цены биткоина до $12?000, если под натиском медведей не выстоит уровень $18?600.