Премьер-министр Италии Марио Драги заявил на встрече с израильским коллегой Нафтали Беннетом, что поставки природного газа из восточного Средиземноморья могли бы снизить зависимость Европы от РоSSии в энергетической сфере, сообщает Интерфакс .

"На энергетическом фронте мы будем работать вместе над использованием ресурсов природного газа восточного Средиземноморья и развитием возобновляемых источников энергии", — сказал Драги, слова которого приводят западные СМИ .

В свою очередь Беннет заявил, что Израиль работает над тем, чтобы сделать свой природный раз доступным для Европы. Позже пресс-служба израильского премьер-министра сообщила, что лидеры двух стран обсудили поставки природного газа в Европу через Египет.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз стремится расширять сотрудничество с Израилем в сфере энергетики в рамках мер по отказу от роSSийских энергоресурсов.