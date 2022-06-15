Премьер Италии заявил, что средиземноморский газ может снизить єнергетическую зависимость Евросоюза от РФ
Евросоюз стремится расширять сотрудничество с Израилем в сфере энергетики в рамках мер по отказу от роSSийских энергоресурсов, информирует
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил на встрече с израильским коллегой Нафтали Беннетом, что поставки природного газа из восточного Средиземноморья могли бы снизить зависимость Европы от РоSSии в энергетической сфере, сообщает
"На энергетическом фронте мы будем работать вместе над использованием ресурсов природного газа восточного Средиземноморья и развитием возобновляемых источников энергии", — сказал Драги, слова которого приводят западные СМИ.
В свою очередь Беннет заявил, что Израиль работает над тем, чтобы сделать свой природный раз доступным для Европы. Позже пресс-служба израильского премьер-министра сообщила, что лидеры двух стран обсудили поставки природного газа в Европу через Египет.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз стремится расширять сотрудничество с Израилем в сфере энергетики в рамках мер по отказу от роSSийских энергоресурсов.
"Поведение РФ лишь укрепило нашу решимость освободиться от зависимости от роSSийских ископаемых видов топлива. Например, мы изучаем способы активизации энергетического сотрудничества с Израилем через два крупных проекта", — сказала фон дер Ляйен, выступая в израильском Университете имени Бен-Гуриона.