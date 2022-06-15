Премьер Италии заявил, что средиземноморский газ может снизить єнергетическую зависимость Евросоюза от РФ

Евросоюз стремится расширять сотрудничество с Израилем в сфере энергетики в рамках мер по отказу от роSSийских энергоресурсов, информирует ZN.ua.

Премьер Италии заявил, что средиземноморский газ может снизить єнергетическую зависимость Евросоюза от РФ
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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил на встрече с израильским коллегой Нафтали Беннетом, что поставки природного газа из восточного Средиземноморья могли бы снизить зависимость Европы от РоSSии в энергетической сфере, сообщает Интерфакс.

"На энергетическом фронте мы будем работать вместе над использованием ресурсов природного газа восточного Средиземноморья и развитием возобновляемых источников энергии", — сказал Драги, слова которого приводят западные СМИ.

В свою очередь Беннет заявил, что Израиль работает над тем, чтобы сделать свой природный раз доступным для Европы. Позже пресс-служба израильского премьер-министра сообщила, что лидеры двух стран обсудили поставки природного газа в Европу через Египет.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз стремится расширять сотрудничество с Израилем в сфере энергетики в рамках мер по отказу от роSSийских энергоресурсов.

"Поведение РФ лишь укрепило нашу решимость освободиться от зависимости от роSSийских ископаемых видов топлива. Например, мы изучаем способы активизации энергетического сотрудничества с Израилем через два крупных проекта", — сказала фон дер Ляйен, выступая в израильском Университете имени Бен-Гуриона.


Антон Герасименко, ZN.ua





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