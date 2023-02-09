120 підприємств заявили про незаконне блокування їхньої діяльності Податковою службою: імена кураторів назвуть завтра

Інформацію готові передати НАБУ та з Генеральній інспекції США, інформує ZN.ua.

120 підприємств заявили про незаконне блокування їхньої діяльності Податковою службою: імена кураторів назвуть завтра

Головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов заявляє, що має звернення від 120 підприємств, які заявили про незаконне блокування їхньої діяльності Податковою службою України. Список політиків та кураторів з правоохоронних органів, які створили та керують кримінальним ринком податкових послуг Бутусов пообіцяв оприлюднити 10 лютого на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

ТСК була створена для розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки України, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.

"Буду змушений дати оцінку політичній складовій та дати оцінку діям конкретних політичних та тіньових діячів, політиків та кураторів правоохоронних органів, які фактично створили та незаконно "адмініструють" тіньовий "ринок" "податкових послуг". В мене як відкриті джерела, так і джерела, які побоюються дати показання українським правоохоронним органам, але які готові спілкуватись із НАБУ та з Генеральною інспекцією США", - зазначив він.


Лія Ільченко, ZN.ua





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