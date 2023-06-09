Падіння ВВП України: в Мінекономіки заявили, що очікувало гіршого

Економіки адаптується до умов війни.

А підсумками першого кварталу поточного року реальний ВВП України знизився на 10,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Водночас порівнянні з останнім кварталом попереднього року зафіксовано зростання на 2,4%. Про це повідомило Міністерство економіки з посиланням на оперативну оцінку Державної служби статистики, інформує ZN.ua.

Падіння ВВП України: в Мінекономіки заявили, що очікувало гіршого
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Як зазначили у Мінекономіки, падіння ВВП в річному вираженні виявилося не таким сильним, як очікувалось раніше (прогноз був на рівні мінус 14,1%). Тобто економіка України адаптується до війни.

«Такі дані свідчать про те, що економіка України адаптується та відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалось раніше. Вона продовжує працювати та долати виклики війни. І це підтверджується зростанням реального ВВП сезонно скоригованого у І кварталі 2023 порівняно із 4-м кварталом 2022 на 2,4%», – сказала пані міністр економіки Юлія Свириденко.

Раніше інвестиційна компанія Dragon Capital змінила свої попередні прогнози щодо реального зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році на 3%. Хоча раніше компанія очікувала його падіння на 0,5%.

Однак підрив Каховської ГЕС неодмінно спричинить нову хвилю падіння економіки.


Олена Середа, ZN.ua





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