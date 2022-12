У Binance заявили про повернення депозитів після великого відтоку

Криптобіржа Binance заявила, що депозити повертаються. Напередодні криптобіржа спостерігала значний відтік криптовалют і призупинила зняття низки стейблкоїнів. Про це пише Reuters .

Як пише видання, за останні 24 години Binance зафіксувала чистий приплив токенів у блокчейні Ethereum на загальну суму близько $718 млн, повідомили в компанії з аналізу блокчейн-даних Nansen.

«Здається, ситуація стабілізувалася», — написав у Twitter гендиректор Binance Чанпен Чжао. За його словами, вчорашні зняття не були найбільшими, «навіть не в першій п?ятірці».

Things seem to have stabilized. Yesterday was not the highest withdrawals we processed, not even top 5. We processed more during LUNA or FTX crashes. Now deposits are coming back in. ????? https://t.co/WLK2KyCym0