В США заявили, що незабаром почнуть конфіскацію російських активів для допомоги Україні
Перші суми будуть значно меншими за завдані Росією Україні збитки, інформує
Спеціальна група KleptoCapture Міністерства юстиції США почне передачу Держдепартаменту конфіскованих російських активів в найближчі тижні та місяці. Про це
У США вже досить тривалий час працює робоча група з виявлення та арешту російських активів, що підпадають під американські обмеження, керівником якої є Адамс.
«Прийняття закону про асигнування 2023 року дає мені надію, що ми почнемо спостерігати перші передачі від Міністерства юстиції до Державного департаменту в найближчі тижні та місяці, коли будуть отримані перші остаточні розпорядження про конфіскацію щодо певних активів», — заявив він на семінарі в Гудзонівському інституті.
За його словами, у майбутньому США націлені на те, щоб почати передачу конфіскованих активів на користь України.
Чиновник не назвав суму та інші деталі, але зазначив, що суми перших транзакцій є «мізерними» порівняно з вартістю збитків, завданих Росією Україні.