В США заявили, що незабаром почнуть конфіскацію російських активів для допомоги Україні

Спеціальна група KleptoCapture Міністерства юстиції США почне передачу Держдепартаменту конфіскованих російських активів в найближчі тижні та місяці. Про це заявив представник Міністерства юстиції США Ендрю Адамс.

У США вже досить тривалий час працює робоча група з виявлення та арешту російських активів, що підпадають під американські обмеження, керівником якої є Адамс.

«Прийняття закону про асигнування 2023 року дає мені надію, що ми почнемо спостерігати перші передачі від Міністерства юстиції до Державного департаменту в найближчі тижні та місяці, коли будуть отримані перші остаточні розпорядження про конфіскацію щодо певних активів», — заявив він на семінарі в Гудзонівському інституті.

За його словами, у майбутньому США націлені на те, щоб почати передачу конфіскованих активів на користь України.

Чиновник не назвав суму та інші деталі, але зазначив, що суми перших транзакцій є «мізерними» порівняно з вартістю збитків, завданих Росією Україні.