Нова пошта заявила про відкриття нових відділень за кордоном

У жовтні минулого року українська поштова компанія Нова пошта розширила географію своєї діяльності та почала працювати на європейському ринку. Восени 2022 року підприємство відкрило своє перше відділення у Варшаві. А наразі в Польщі уже працюють 18 її відділень. Але компанія не планує обмежитись лише Польщею. Нова пошта заявила про відкриття нових відділень за кордоном. Відтак у 2023 році заплановано відкриття відділень у Румунії, Німеччині та країнах Балтії.

Тепер не тільки в Польщі: Нова пошта заявила про відкриття нових відділень за кордоном

Про плани компанії на 2023 рік пише видання LIGA.net, посилаючись на інформацію директорки Нової Пошти з управління репутацією Олени Плахової.

За словами Олени Плахової, інвестування у масштабування компанії буде пріоритетним напрямком у 2023 році.

Тепер не тільки в Польщі: Нова пошта заявила про відкриття нових відділень за кордоном

Крім того, у компанії є декілька призупинених проектів, які планують відновити в поточному році. Отож, в Одесі та Києві планують відновити заморожене будівництво двох сортувальних центрів, які вже до кінця року мають розпочати свою діяльність.

Також в розробці у Нової пошти наразі власна авіакомпанія SuperNova. Компанії належить сервіс NPShopping, який допомагає здійснювати покупки за кордоном. В планах підприємства розширити географію діяльності NPShopping та завоювати нових клієнтів.

Нагадаємо, Нова пошта розпочала 2023 рік із нових тарифів. Вартість послуг компанії стала вищою. Причому нові тарифи істотно вищі за попередні. У поштовому операторі пояснюють таке підвищення вимушеними заходами.


Марченко Любов, Тудей





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