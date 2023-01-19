Криптобіржа FTX заявила про прогрес у поверненні активів клієнтів

Збанкрутіла криптобіржа заявила про «значний прогрес» у зусиллях, спрямованих на максимальне повернення активів. Про це йдеться у заяві FTX для кредиторів.

Криптобіржа FTX заявила про прогрес у поверненні активів клієнтів
Фото: vanguardngr.com

Деталі

Наразі виявлено близько $5,5 млрд ліквідних активів, з них — $1,7 млрд готівки, $3,5 млрд криптоактивів і $0,3 млрд цінних паперів.

«Ми досягаємо значного прогресу в наших зусиллях, спрямованих на максимальне повернення активів, і нашій команді довелося докласти неабияких зусиль, щоб виявити цю попередню інформацію», — сказав Джон Джей Рей ІІІ, головний виконавчий директор та директор з реструктуризації боргів FTX.

Він також додав, що ця інформація все ще є попередньою і може бути змінена.

«Ми надамо додаткову інформацію, як тільки зможемо це зробити», — зазначив Джон Джей Рей ІІІ.





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