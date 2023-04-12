«Зерновий коридор»: аграрії розповіли, чому експорт українського зерна різко впав

Експорт зернових скоротився майже на чверть.

За 36-й тиждень так званого «зернового коридору» з морських портів Одеської області було експортовано 655,9 тис. тонн агропромислової продукції, тобто на 23% менше, ніж за попередній тиждень. Про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу ( УКАБ ) з посиланням на дані ООН, інформує ZN.ua.

Так, з 3 по 9 квітня у портах Одещини було завантажено 16 суден, що на чотири одиниці менше ніж тиждень до цього.

Найбільше було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту — 57%), пшениці (30%) та олії (6%). Продукція була відправлена в країни Азії (Китай та Туреччина), Європу (Іспанія, Італія та Нідерланди) та Африку (Лівія, Єгипет).

В УКАБ вважають, що РФ блокує роботу зернового коридору при цьому затягуючи інспекції суден, що стоять в черзі. На 36-му тижні середньоденний показник проходження кораблів інспекції становив 2,3. Хоча максимальний середньоденний показник проходження інспекцій становив 5,5 судна на день.

Раніше повідомлялося, що основні зловживання, які використовують аграрні стейкхолдери (учасники проектів) – це неповернення валютних надходжень.

Крім того, надто дешеве українське зерно стало причиною хаосу в Європі. На тлі цього у Польщі звільнився міністр сільського господарства.


Олена Середа, ZN.ua





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