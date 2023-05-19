Експорт української молочної продукції знизився

Експерти пояснили причини.

У квітні 2023 року Україні експортувала 6,55 тисячі тонн молочних продуктів, що на 27% менше, ніж у березні. Зниження обсягів експорту відбулося майже в усіх категоріях. Про це повідомили аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), пише УНІАН, інформує ZN.ua .

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Так, було експортовано молока та вершків незгущених 1,66 тисячі тонн, що на 33% менше порівняно з березнем, молока та вершків згущених – 988 тонн (на 40% менше). Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір експортовано в обсязі 200 тонн (зменшилось на 17%).

Водночас молочної сироватки – 1,03 тисяч тонн (на 17% менше), масла вершкового – 808 тонн (на 4% менше), морозива – 824 тонн (більше на 2%), сирів всіх видів – 515 тонн (менше на третину).

Аналітик УКАБ Максим Гопка пояснив таке стрімке зменшення об’ємів експорту спричинено блокадою українського імпорту та ускладненим рухом транзиту через східноєвропейські країни, а также пасивним попитом в світі.

«Незважаючи на те, що деякі заборони вже зняті, однак вони дуже негативно вплинули на зовнішньоекономічну ситуацію в галузі. Востаннє такі об’єми експорту спостерігалися рік тому, перед тим, як Європарламент підтримав призупинення дії ввізних мит на українську агропродукцію», – зазначив він.

Гопка додав, що якщо порівнювати об’єми експорту молочних продуктів до Польщі, то вони скоротились з 830 тонн (у березні) до 242 тонн (у квітні). Найбільшими імпортерами української продукції залишається Молдова, Казахстан, Азербайджан.

За словами експерта, низький світовий попит на молочні продукти зберігається, проте останні сесії світової молочної платформи Global Dairy Trade були оптимістичні та дають надію на тренд до зростання попиту в середньостроковій перспективі.

За підрахунками УКАБ, імпорт за місяць зріс на 3% та становить 5,17 тисяч тонн. Найбільш помітно зросли об’єми молока та вершків (враховуючи згущену продукцію) – на 74% і становлять 142 тонни.