Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження

З'явилась можливість розраховуватися за новими кредитами від нерезидентів.

Нацбанк пом'якшив частину валютних обмежень. Починаючи з 21 червня НБУ дав можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня на рахунки позичальників в українських банках. Про це повідомила прес-служба НБУ.

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Українські підприємства матимуть змогу здійснювати відповідні операції за одночасного дотримання низки умов:

переказ коштів за кордон з метою виплати процентів (з урахуванням комісій, зборів та інших платежів з обслуговування зовнішніх кредитів чи позик) здійснюється з дотриманням максимальної процентної ставки у розмірі 12% річних;

переказ коштів на виконання зобов'язань за кредитом чи позикою, які отримуються на строк не більше трьох років, здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті (у тому числі тих, що залучені від нерезидентів у формі кредитів чи позик);

якщо строки отримання кредиту чи позики є довшими за три роки, то переказ коштів для повернення такого кредиту чи позики упродовж перших трьох років також здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті (у тому числі тих, що залучені від нерезидентів у формі кредитів чи позик). Водночас позичальник може купувати іноземну валюту для виплати процентів, комісій, зборів та штрафів, а починаючи з четвертого року - і для повернення кредиту чи позики;

переказ коштів для дострокового повернення коштів за кредитами та позиками не дозволяється.

Щодо курсу валют, то немає підстав для суттєвого просідання готівкової гривні до кінця 2023 року. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.