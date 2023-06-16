НБУ пом'якшив деякі валютні обмеження для українців

НБУ із 16 червня пом'якшує валютні обмеження для українців. Тепер у громадян з'явиться можливість переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик.

НБУ пом'якшив деякі валютні обмеження для українців: як тепер можна погасити кредит

Регулятор вважає, що завдяки запровадженню таких змін обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їхній відтік.

Таким чином, із сьогоднішнього дня Нацбанк надав дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками, які:

  • забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;
  • надані за участю іноземної експортно-кредитної агенції або іноземної держави через уповноважену ним установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава або іноземний державний банк.
НБУ пом'якшив деякі валютні обмеження для українців: як тепер можна погасити кредит

Таке рішення Нацбанк ухвалив, враховуючи стійку ситуацію на валютному ринку, досить високий обсяг міжнародних резервів та покращення ситуації із терміновістю коштів у банківській системі.

Очікується, що повернення можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик покращить умови залучення інвестицій в Україну на відновлення української економіки.

Нагадаємо, що Національний банк України з початком повномасштабної війни ухвалив постанову, якою запровадив деякі валютні обмеження на період дії військового стану. Однак у вересні 2022 року НБУ з певними обмеженнями дозволив бізнесу здійснювати переказ валюти за кордон. Нині ці обмеження вже знято.

Раніше в НБУ повідомили, як змінюватиметься курс долара в Україні у найближчий рік.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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