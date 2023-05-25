Мобілізація безробітних: особливості призову цієї категорії громадян

В Україні відбувається загальна мобілізація військовозобов'язаних. При мобілізації працюючих громадян за ними зберігається місце роботи та посада. Мобілізація безробітних також має особливості.

Українцям розповіли, як відбувається мобілізація безробітних громадян

Про те, як відбувається мобілізація безробітних українців, повідомило видання novyny.live.

Безробітних українців, які стоять на обліку в службі зайнятості, можуть мобілізувати так само, як і решту громадян. При цьому, отримавши повістку про мобілізацію, а згодом і повістку про призов на військову службу, безробітний зобов'язаний повідомити Центр зайнятості.

За новими правилами, які були започатковані вже в ході війни, період виплати допомоги з безробіття скоротили до 90 днів. При цьому мінімальний розмір допомоги становить 1000 гривень, а максимальний – 6700 гривень.

Чи збережеться виплата допомоги за мобілізованим безробітним?

З моменту призову на військову службу людина вважається працевлаштованою у ЗСУ. Тому з мобілізованого знімають статус безробітного, і, природно, припиняють нарахування допомоги з безробіття. З моменту призову колишньому безробітному починають виплачувати зарплату, яка належить військовослужбовцю на його посаді та місці служби.

Українцям розповіли, як відбувається мобілізація безробітних громадян

Мобілізовані безробітні мають знятися з обліку у центрі зайнятості
Отримавши повістку про призов на військову службу, мобілізовані безробітні повинні знятися з обліку в Центрі зайнятості, надавши там документи, що підтверджують їхню мобілізацію.

Виплати з безробіття припиняються на підставі цих документів – з того дня, як колишній безробітний був зарахований на службу до ЗСУ.

Після звільнення з армії можна знову стати на облік у Центрі зайнятості

Після звільнення з ЗСУ (найвірогідніше, це буде після закінчення війни), демобілізовані громадяни можуть стати на облік у службі зайнятості. При цьому їм виплачуватимуть допомогу з безробіття, виходячи з тієї зарплати, яку вони отримували на службі до ЗСУ.

Нагадаємо, юрист розповів про законність видачі повісток через родичів. Усі повістки, видані в такий спосіб, немає законної сили.


Марченко Любов, Тудей





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