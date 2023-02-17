У Центрі зайнятості розповіли про кількість безробітних в Україні та наявні вакансії

У Державному центрі зайнятості назвали цифру офіційно зареєстрованих безробітних в Україні – 156 тисяч. Про це розповіла заступник директора Департаменту із реалізації політики зайнятості Олена Мельник.

«На сьогоднішній день у службі офіційно зареєстровано у статусі безробітного 156 тис. громадян. Найбільша кількість осіб, які звернулися і перебувають на обліку, — 71%. Щодо регіонального розподілу, найбільше звернень фіксується у Харківській та Запорізькій областях, за ними – Дніпропетровська та Сумська», – повідомила вона.

За її словами, з 26 тис. вакансій, які є актуальними на даний час у службі зайнятості, основна частина — для кваліфікованих робітників, які володіють певним інструментом праці.

Також є пропозиції у сфері торгівлі та послуг, і є велика кількість вакансій для тих, хто вміє обслуговувати та ремонтувати автомобілі чи знаряддя праці.

Виплати по безробіттю

З 1 січня 2023 року максимальний розмір допомоги з безробіття становить 6700 грн., а мінімальний розмір становитиме 1000 грн.

Мінімальний розмір допомоги зможуть отримувати застраховані особи, які протягом 12 місяців до реєстрації у центрі зайнятості мають страховий стаж менше ніж сім місяців.

Тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.