Влаштувати новий Голодомор: для чого Росія усіює бомбами і снарядами українські поля – NYT

Олександр Гордієнко обережно зайшов на пшеничне поле, яке нещодавно служило позицією російських танків, слідкуючи за помічником із металошукачем. Він зупинився, коли дійшов до ряду металевих дисків, що виблискували на пізньому зимовому сонці. Це були танкові міни, їх сотні, розкладені в шаховому порядку по його полю та створювали смертельну головоломку перед весняним посівом.

Фермери, які вирішили сісти у свої трактори і обробляти свою землю, ризикують загинути або бути розчленованими мінами, снарядами та іншими боєприпасами, що засмічують поля. Про це йдеться у матеріалі The New York Times .

Вирощуючи кавуни, ячмінь, соняшникову олію та кукурудзу, родючі землі України виховували покоління, доставляли величезні обсяги продовольства у світ і тепер можуть стати вкрай необхідним джерелом життя для країни. Але хоча російських військ, які колись окупували багато полів південної України, давно немає, вони залишили колосальний масив вибухівки, деякі покинуті, а інші прилаштовані як пастки.

Українські військові витіснили російські сили зі значної частини Херсонської області минулої осені, але відновлення після восьми місяців окупації було повільним. Російські війська все ще контролюють територію області на схід від Дніпра, а це означає, що значна частина нещодавно звільнених земель залишається в зоні дії російської артилерії. У районах на більш безпечній відстані, як-от сільськогосподарські угіддя пана Гордієнка, українські сапери все ще повинні обстежити та знешкодити тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися, перш ніж хтось зможе повернутися до нормального життя.