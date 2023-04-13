Суд арештував майно Вадима Новинського на понад 3,5 мільярда

За матеріалами правоохоронців суд арештував майно бізнесмена та колишнього народного депутата Вадима Новинського на понад 3,5 мільярда гривень. Про це повідомляють в СБУ.

Суд арештував майно Вадима Новинського на понад 3,5 мільярда
Фото: lb.ua

За матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на декілька афілійованих комерційних структур.

Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Наразі, за матеріалами СБУ, Мін'юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха.

У кримінальному провадженні за ст. 111 (пособництво державі-агресору), співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.

Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Слідчі дії проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Міністерством юстиції України.





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