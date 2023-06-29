Нова пошта знизила тарифи для українців

Нова пошта знизила тарифи на доставку посилок до США . Тепер доставка за океан коштуватиме українцям майже вчетверо дешевше, зазначили у прес-службі поштового оператора.

Вартість відправлень розраховуватиметься в залежності від ваги - в межах вагових категорій до 2 кг, до 10 кг і до 30 кг. Буде різна ціна за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг, тощо.

Як для приватних, так і для бізнес-клієнтів тарифи не відрізнятимуться.

Згідно з новими тарифами, вартість доставки до США через Нову пошту складатиме:

за посилку 0,5 кг – 650 грн, замість 1,4 тис. грн.;

за відправку 15 кг посилки – 4,6 тис. грн, замість 6,8 тисячі грн.

У компанії вважають, що нововведення насамперед порадує українців, які продають свої товари в США через Amazon, eBay, Etsy.

Як відомо, товари з США на суму менше 800 доларів доставляються в Україну без додаткових митних платежів для одержувача.

Надіслати посилку з України до США можна з будь-якого відділення Нової пошти. Щоб прискорити оформлення відправки, клієнти можуть самостійно створити міжнародну накладну у мобільному додатку або бізнес-кабінеті, а у відділенні лише передати посилку оператору та сплатити відправку.

За статистикою Нової пошти, 70% клієнтів компанії роблять відправки до США вагою менше 2 кг. Нагадаємо, що мінімальна вага для відправлення – 100 г.

Раніше повідомлялося, за яких умов Нова пошта утилізує посилки українців.