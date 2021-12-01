Калушскую ТЭЦ продали донецкой компании "Костанза"

Фонд государственного имущества продал единый имущественный комплекс государственного предприятия "Калушская теплоэлектроцентраль - Нова" за 801 млн грн. Аукцион прошел 30 ноября. Его победителем стала донецкая компания "Костанза".

Как свидетельствуют данные на "Прозорро.Продажи", компания купила имущественный комплекс более чем в три раза выше стартовой цены, которая составляла 230,2 млн грн (без НДС).

В аукционе приняли участие семь компаний: киевские предприятия ООО "Интер газ", ООО "Юнайтед Энерджи" и "Укрдонинвест", ЧАО "Черкасское химволокно", зарегистрированное в Калуше ООО "Ландхоф", николаевское ООО "Юг энергосбыт" и ООО "Костанза" из Донецкой области, которое и предложило самую высокую цену за лот.

По данным YouСontrol, "Костанза" с уставным капиталом 140 тыс. гривен зарегистрирована в селе Камышеватое Донецкой области с 2015 года. Основной вид деятельности – оптовая торговля. Владельцами компании указаны Сергей Алабаш и Лариса Похила.

По информации издания "Вікна", у Калушской ТЭЦ есть три договора с ООО "Костанза". В 2018 году у этого поставщика предприятие купило соль для промышленной переработки почти на 72 тыс. грн, а в начале 2021 года - соду каустическую на 3,2 млн грн и опять же соль для промышленной переработки на 81,5 тыс. грн.

Калушская ТЭЦ является фактически единственным объектом генерации и покупателем угля в Бурштынском острове, не принадлежащим энергохолдингу ДТЭК. Основная деятельность ТЭЦ – поставка горячей воды и пара "Карпатнефтехиму" и электроэнергии на общий рынок.

В конце мая 2019 года Кабинет Министров Владимира Гройсмана вывел из государственной собственности Калушскую теплоэлектроцентраль в Ивано-Франковской области. Ее передали в коммунальную собственность города Калуш, где когда-то был мэром министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

В августе Минэнерго ликвидировало ГП "Калушская ТЭЦ-нова" и передало его имущество горсовету.

Но уже в сентябре комиссия Министерства юстиции по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации (т.н. "антирейдерская комиссия") отменила перерегистрацию Калушской ТЭЦ на территориальную общину Калуша.

В октябре 2019 года правительство Алексея Гончарука вернуло Калушскую теплоэлектроцентраль в государственную собственность.