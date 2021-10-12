Укрпочта снова повысила тарифы

НКРСИ снова подняла предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи. Некоторые тарифы Укрпочты вырастут с 1 декабря 2021 года на 15%. Об этом говорится в документе на сайте Нацкомиссии.

Укрпочта снова повысила тарифы
Фото: uprom.info

Как изменятся тарифы

Тариф на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) вырастет на 15% с 13 гривен до 15 гривен.

Тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличат на 15% с 19,50 гривен до 22,50 гривен.

За каждое рекомендованное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу тариф вырастет на 16% с 9,50 гривен до 11 гривен.

Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 гривен, за 1 кг — 5 гривен.

Причина повышения тарифов

Причинами решения о повышении стоимости являются инфляция, рост индекса цен производителей, увеличение минимальной заработной платы, а также общее подорожание себестоимости почтовых услуг.

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