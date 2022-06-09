"Укрпочта" показала эскизы новой марки: как она выглядит

“Укрпочта” опубликовала пять эскизов почтовой марки “Добрый вечер, мы из Украины!” и открыла голосование, которое пройдет в соцсетях и в “Дия”. Результаты будут опубликованы 15 июня.

Об этом компания сообщила в Telegram, информирует Апостроф .

“Как показывает опыт с выбором темы для этой марки, результаты в “Дия” могут изменить ход голосования. Поэтому советуем оставлять свой голос и там тоже”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пяти эскизов, набравший больше всего лайков на всех платформах, будет использован для изготовления новой почтовой марки уже в июле.