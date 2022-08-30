Рахункова палата показала, що сталося з держбюджетом в умовах війни за півріччя

За оцінкою Рахункової палати, через повномасштабну військову агресію рф недонадходження окремих доходів державного бюджету в січні-червні 2022 року становили щонайменше 176 млрд гривень. Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

“Через війну, розв’язану Росією, держбюджет у I півріччі недоотримав щонайменше 176 млрд грн доходів. У тому числі за рахунок скорочення імпорту, ВВП , прибутків підприємств та робочих місць - 104 млрд грн. Крім цього, через зміни до податкового і митного законодавства, внесені впродовж I півріччя з метою відновлення та стимулювання господарської діяльності в умовах війни, до держбюджету не надійшло 72 млрд гривень”, – зазначив Валерій Пацкан.

Втрати доходів вдалося частково компенсувати завдяки надходженню міжнародної фінансової допомоги та стримуванню відшкодування ПДВ.

Державні запозичення для покриття дефіциту і погашення боргу перевищили план на I півріччя і становили майже половину усіх надходжень загального фонду.

“Основним кредитором державного бюджету на внутрішньому ринку державних запозичень став Національний банк, який придбав дві третини розміщених у I півріччі цього року ОВДП на суму 225 млрд грн. Від державних зовнішніх запозичень Україна отримала 217 млрд грн. Ці кошти надали міжнародні фінансові організації й країни-партнери”, - підкреслив Валерій Пацкан.

Проте, план доходів загального фонду держбюджету за підсумками I півріччя ВИЯВИВСЯ невиконаний на 28 млрд грн, або 4,7%.

За цих обставин збільшився і податковий борг суб’єктів господарювання (без урахування митних платежів) на 23 млрд грн, або 28%.

Економіка України у січні-червні скоротилась на 28,5%. Від пошкоджень і руйнувань об’єктів господарювання окремих галузей економіки прямі збитки станом на 13 червня становили майже 48 млрд дол. США , або 1,4 трлн грн, що значно скоротило доходи державного бюджету.

Щодо видатків загального фонду державного бюджету, то вони проведені на 264 млрд грн, або 21%, менше плану.

Майже дві третини невиконання плану загалом становили видатки на оплату праці з урахуванням грошового забезпечення військовослужбовців, соціальні виплати і на закупівлю, ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання.

Валерій Пацкан також зауважив, що у березні-квітні для забезпечення обороноздатності країни Уряд скоротив видатки і кредитування за 401-єю бюджетною програмою на суму 165 млрд грн, спрямувавши їх до резервного фонду держбюджету. Зокрема, ухвалені Кабміном рішення стосувалися Пенсійного фонду, освіти, культури, будівництва, ремонту й реконструкції об’єктів інфраструктури. Видатки на обороноздатність, безпеку держави й заходи з охорони здоров’я за 91-єю бюджетною програмою не скорочувалися.

Голова Рахункової палати також зазначив, що для влади пріоритетними сферами залишаються оборонна й соціальна. Так, у січні-червні 2022 року третину видатків державного бюджету спрямували на оборону, а п’яту частину - на соціальний захист.