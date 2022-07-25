Укрпошта оголосила про продаж нової поштової марки із військової серії

Укрпошта продовжила випуск поштових марок із військово-патріотичної серії. Цього разу поштовий оператор випускає марку "Доброго вечора, ми з України!".

Повідомлення про це з'явилося у Facebook-акаунті Укрпошти.

Лише місяць тому українці дружно обирали ескіз для нової марки. І ось тепер за такий короткий проміжок часу марку вже втілено, і буквально днями вона надійде у продаж, пише прес-служба поштового оператора.

Нова марка вийде тиражем у 5 мільйонів екземплярів. А у продажу вона з'явиться вже найближчими днями – 28 липня.

"Випуск "Доброго вечора, ми з України!" з'явиться у продажу вже 28 липня. А разом з ним – тематичний мерч, який доповнить нашу патріотичну серію. Новеньких марок з трактором буде 5 млн екземплярів, проте діятимуть обмеження на продаж", - повідомили в Укрпошті.

Нагадаємо, перша марка із патріотичної серії вийшла ще 12 квітня. Марка "Русскій воєнний корабль, іді на*уй!" була випущена тиражем лише 1 мільйон екземплярів, і її катастрофічно не вистачило для всіх бажаючих.

Тому вже під час випуску другої марки з цієї серії "Русский воєнний корабль… ВСЬО" врахували попередній досвід та випустили її тиражем у 5 мільйонів, а також обмежили продаж "в одні руки". Аналогічно вчинять тепер, мабуть, і з новою маркою.