Патріотичні марки з конвертом продають за 40 тисяч гривень на аукціоні: як вона виглядає

Блок легендарної української поштової марки "Російський військовий корабель, йди на..." зараз можна купити за фіксованою ціною 40 000 гривень

Лот опубліковано на майданчику Violity, інформує Апостроф .

В описі до товару йдеться про те, що власник із Києва продає "конверт із гашеною маркою та підписом Ігоря Смілянського, листівкою із гашеною маркою та блок марок серія W".

Зазначимо, виставлення неймовірно популярної марки "Російський військовий корабель іди на…" на продаж у мережі - річ не нова. У квітні цього року на міжнародному торговому майданчику ebay за марку просили від 40 до 2 000 доларів. При цьому в Україні можна було придбати марку у відділенні "Укрпошти" за 23 грн. Але для цього треба було вистояти неймовірну чергу.