"Українська Мрія": Укрпошта анонсувала старт продажу нової марки, всі подробиці

”Укрпошта” вже в червні розпочне продаж нової марки “Українська мрія” із зображенням найбільшого та найпотужнішого транспортного літака Ан-225, який був знищений окупантами в аеропорту Гостомеля.

Про це у Телеграмі повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує Апостроф .

Продаж марок тиражем 3 мільйони екземплярів стартує 28 червня. Їх можна буде купити у відділеннях "Укрпошти" або в онлайн-магазинах - більш детальна інформація буде оприлюднена у понеділок, 27 червня. руки продаватимуть не більше 2 маркованих листів, 5 конвертів, 5 листівок.

28 червня погашення штемпелями "Перший день" проведуть у Києві та Гостомелі. Спецпогашення "УКРАЇНСЬКА МРІЯ" - у всіх філіях "Укрпошти".