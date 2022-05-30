РоSSийское судно "Матрос Позинич" прибыло в Сирию с грузом зерна, что, вероятно, было украдено из Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies.

На новых спутниковых снимках Maxar Technologies видно сухогруз "Матрос Позинич" в Латакии (Сирия). Снимки датированы 27 мая.

По информации издания, это уже второй рейс за четыре недели.

"Матрос Позинич" - это одно из трех судов, грузивших зерно в крымском порту Севастополь с момента вторжения роSSийских войск в Украину. В последний раз его видели в Севастополе 19 мая, а затем отследили его маршрут через пролив Босфор и на юг вдоль турецкого побережья. Корабль может перевозить около 30 тысяч тонн зерна.

Заметим, что, по данным издания, другое аналогичное судно за последние две недели также грузило зерно в Севастополе.

Ранее украинская разведка сообщила, что РоSSия хочет устроить голод в Херсонской области для того, чтобы заставить покориться местное население.