"Зерновий коридор": експорт зріс майже на 80%, але вивести всі надлишки продукції не вийде

Росія продовжує блокувати роботу "зернового коридору".

За минулий тиждень роботи "зернового коридору" – з 22 по 28 травня 2023 року – через морські порти Одеської області було вивезено з України 210,5 тисяч тонн агропромислової продукції. Тобто відвантаження за цей період зросли на 78% порівняно з тижнем раніше, повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", інформує ZN.ua .

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Однак, незважаючи на приріст, це мінімальні відвантаження, порівняно з потенціалом цього каналу експорту.

За 43 тиждень роботи "зернового коридору" з портів "Великої Одеси" було відвантажено лише 4 судна (як і тиждень тому), а інспекцію на вхід пройшло 15 суден.

Найбільші обсяги експорту протягом 43 тижнів роботи "зернового коридору" становили кукурудза (91% експорту за цей період) та ячмінь (9%).

Українська продукція попрямувала до Китаю, Іспанії та Єгипту.

В асоціації вважають, що з таким рівнем експорту продати надлишки продукції на території України до початку надходження нового врожаю буде складно.

Всього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 28 травня 2023 року вдалося експортувати 30,5 млн. тонн продукції АПК.

Нагадаємо, що в Міністерстві агрополітики України заявили, що мають план "Б" на випадок повної зупинки зернового коридору.