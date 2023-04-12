В Мінагрополітики пояснили, чому торгівля зерном перейшла на готівку

Аграрний бізнес все більше йде в тінь.

Основні зловживання, які використовують аграрні «стейкхолдери» (участники проектів) – це неповернення валютної виручки. Про це розповів у своєму інтерв'ю «Главкому» міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський, інформує ZN.ua.

В Мінагрополітики пояснили, чому торгівля зерном перейшла на готівку
© unsplash/pazarando

За його словами, є дві основні причини, чому існує проблема неповернення валютної виручки. Одна з них – стара, бо частина агробізнесу історично в тіні. З цим борються, зокрема, запровадженням мінімальних податкових зобов’язань на гектар землі, але все одно ця проблема існує. Друга – це різні валютні курси готівкової та безготівкової гривні, а також затримки з відшкодування ПДВ.

«Це спричинило те, що суттєва частина ринку працювала в готівці і офіційно не повертала валютну виручку, хоча неофіційно вочевидь повертала», – розповів міністр.

Однак він додав, що аграрні асоціації попередили уряд, що галузь близька до кризи.

«Більшість аграріїв минулого року опинилися в мінусі. Звичайно, це спричинило певну кризу і зрозуміло, що у нас в умовах війни зменшилося кредитування галузі. Основна проблема у них зараз – із ліквідністю. Нема достатніх коштів, які необхідні для максимально ефективного ведення бізнесу», – коментує Сольський.


Олена Середа, ZN.ua





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