Єдиний осетровий завод в Україні повністю затоплено – Мінагрополітики

Загальні збитки рибної галузі можуть сягнути 4 млрд грн.

Внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод. Про це повідомляє сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України, інформує ZN.ua .

Це пряма загроза подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах нашої держави, кажуть в Мінагрополітики. Щороку завод забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молоді осетрових. Наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюються. Враховуючи особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну.

Єдиний в Україні державний осетровий завод «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика» розташований у с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він працював з 1984 року і компенсував відтворення осетрових видів риб в Україні, які втратили можливість природного розмноження у зв’язку із зарегулюванням Дніпра каскадом водосховищ.

Загалом же внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі України від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 4 млрд грн. Всього ж, за попередніми розрахунками, втрати від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.