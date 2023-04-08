Експорт зерна із України в Польщу призупинять на фоні "зернової кризи" в ЄС

Занадто дешеве українське зерно стало причиною хаосу в Європі. На фоні цього в Польщі звільнився міністр сільського господарства.

Україна тимчасово утримається від експорту в Польщу чотирьох зернових культур: пшениці, кукурудзи, соняшника і рапсу, заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє пресслужба Мінагрополітики, інформує ZN.ua.

"Ситуація складна для українського фермера, але, очевидно, і для польського. Всі ми розуміємо, хто в цьому винний, але вирішувати це питання нам. Можливість транзиту через територію Польщі до інших країн-членів ЄС та третіх країн збережена, порядок транзиту буде спрощений для усунення простою транспорту і черг на пунктах пропуску", - сказав міністр після переговорів з новопризначеним главою Міністерства сільського господарства Польщі Робертом Телусом. Попередній міністр Генрік Ковальчук кілька днів тому подав у відставку на фоні "зернової кризи".

Нові правила транзиту сільськогосподарських культур Україна та Польща мають розробити наступного тижня. Тим часом експортерам рекомендують розглянути можливість перенаправити відповідні вантажі через інші країни.

Україна - один із найбільших у світі експортерів зерна. Минулого року Росія заблокувала українські морські порти, через які зазвичай вивозили зерно на продаж. Після цього організували "зерновий коридор", проте його недостатньо для повноцінного експорту, тому доводиться шукати альтернативні шляхи вивезення зерна. Ними, зокрема, стали сухопутні лінії експорту через Польщу та Румунію. У зв'язку зі зручною логістикою та дешевшими цінами українське зерно почало надходити у продаж і в сусідніх європейських країнах, що викликало обурення у місцевих виробників: у них страждають ціни і обсяги продажу.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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