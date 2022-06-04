Доллар снова "лихорадит" на черном рынке: какой курс сегодня

Состоянием на 4 июня, официальный курс валют остается неизменным, а на "черном" рынке он нестабильный.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, информирует Апостроф .

Так, Национальный банк Украины установил официальный курс европейской валюты на отметке в 31,28 гривны за евро, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. В то время как американская валюта свою цену не меняет с 24 февраля и стоит 29,25 гривны за доллар.

Согласно данным "Минфина", в обменниках ситуация крайне нестабильна – расценки на валюту меняются каждый день. Цена доллара на "черном" рынке в субботу, 4 июня - 35,55 гривны, что на 15 копеек больше, чем в предыдущий день. При этом, покупка доллара США держится на уровне 35,60 гривны, тогда как в пятницу его цена составляла 35,85 гривны.

Что касается "черного" евро, то его покупка в течение сегодняшних суток будет составлять 37,80 гривны, по сравнению с предыдущими 37,70 гривнами, а продажа — 38,15 гривны, относительно вчерашних 38,25 гривны.