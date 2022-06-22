За 2021 год Укрпочта получила 183 миллиона чистой прибыли (инфографика)

«Укрпочта» в 2021 году получила 183,58 млн грн чистой прибыли, тогда как в 2020 году этот показатель составил 161,24 млн грн (рост на 13,85%). Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в телеграм-канале.

За 2021 год Укрпочта получила 183 миллиона чистой прибыли (инфографика)
Фото: dengi.ua

Прибыль Укрпочты

«Вчера наблюдательный совет „Укрпочты“ утвердил отчет независимых международных аудиторов, согласно которому чистый доход „Укрпочты“ в „короновирусном“ 2021 году составил 11,2 млрд грн (+22%), а чистая прибыль — 183,5 млн грн.» Из этой прибыли «Укрпочта» уплатила дивиденды и предоставила помощь государству во время военного положения на сумму более 100 млн грн", — написал Смелянский.

По его словам, «Укрпочта» вместе с «Укрзализныцей» бесплатно эвакуировала предприятия, перевезла гуманитарную помощь и выплатила переводы переселенцам на сумму более 45 млн грн.

Смелянский подчеркнул, что доходы компании выросли исключительно в рыночной среде, а не за счет преференций.

В частности, доходы «Укрпочты» от доставки внутренних и международных посылок и писем в 2021 г. выросли на 46,5%, а доходы от платежей на 31%.





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