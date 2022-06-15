Сын американского миллиардера Баффета пожертвовал Украине $2,7 миллиона

Благотворительная организация американского бизнесмена и сына миллиардера Уоррена Баффета — Говарда Баффета пожертвовала на нужды Украины $2,7 миллиона. Об этом сообщает «Голос Америки».

Фото: biz.censor.net

Помощь ВСУ

Благотворительные средства были переведены на организацию Spirit of America. Эта компания пришлет в Украину 9 автобусов вместимостью 50 пассажиров на нужды терробороны Украины. Также за эти средства закупят 375 новых травматологических комплектов для военных Вооруженных сил Украины на передовой.

«Я никогда не видел ничего подобного в моей жизни. Миллионы беженцев пытаются покинуть страну, и это очень сложная ситуация для этой страны. Я считаю, мы должны поддерживать Украину в этой борьбе. Это очень тяжелая борьба для них», — сказал Баффет младший.

Говард Баффет — сын миллиардера Уоррена Баффета. Говард возглавляет фонд Howard G. Buffett Foundation и является директором международного конгломерата Berkshire Hathaway.

Отмечается, что работа Howard G. Buffett Foundation направлена на вопросы военных конфликтов, продовольственной безопасности и борьбы с торговлей людьми.

Напомним

На минувшей неделе Говард Баффет посещал Украину. В среду он встретился с президентом Украины.