До держбюджету за травень надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рік

У травні до державного бюджету надійшло 851 мільйон гривень податків від компаній, що займаються організацією азартних ігор. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

До держбюджету за травень надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рік
Фото: pixabay.com

«Податки з грального бізнесу — 851 млн грн лише за травень… Це в 4 рази більше ніж було за весь 2021 рік», — зазначив Железняк.

Він уточнив, що на зростання суми сплачених податків вплинули строки сплати податку на прибуток. Крім того, за останні місяці вдалося зменшити кількість схем, які дозволяли уникати оподаткування.





Интересные новости
Тендер МОЗ більш ніж на мільярд прописано під структуру, що може бути пов'язана з РФ - ЗМІТендер МОЗ більш ніж на мільярд прописано під структуру, що може бути пов'язана з РФ - ЗМІ
В Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, теплоВ Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, тепло
Акції Nvidia та інших компаній у сфері штучного інтелекту впали після раліАкції Nvidia та інших компаній у сфері штучного інтелекту впали після ралі
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку до $2 мільярдів за місяцьНацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку до $2 мільярдів за місяць
ПриватБанк закриває зняття коштів з віртуальних карт з 1 червняПриватБанк закриває зняття коштів з віртуальних карт з 1 червня
Блок рекламы


Похожие новости
Долари та євро термінали ПриватБанку більше не приймаютьДолари та євро термінали ПриватБанку більше не приймають
БЕБ розкрила схему ухилення від сплати податків з продажу спирту на понад мільярд гривеньБЕБ розкрила схему ухилення від сплати податків з продажу спирту на понад мільярд гривень
Пенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травеньПенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травень
Пошкоджена енергосистема – єдина причина можливого збільшення тарифу на електроенергію для населення – МіненергоПошкоджена енергосистема – єдина причина можливого збільшення тарифу на електроенергію для населення – Міненерго
Турецький винищувач 5-го покоління буде коштувати більше $100 мільйонівТурецький винищувач 5-го покоління буде коштувати більше $100 мільйонів
США інвестують у збільшення виробництва озброєнь, які постачаються УкраїніСША інвестують у збільшення виробництва озброєнь, які постачаються Україні
Статки глави LVMH Арно за день стрибнули на $12 мільярдів, залишивши Маска ще більше позадуСтатки глави LVMH Арно за день стрибнули на $12 мільярдів, залишивши Маска ще більше позаду
"Київміськбуд" відновлює діяльність і робить усе, аби добудувати всі об’єкти - президент компанії Ігор Кушнір"Київміськбуд" відновлює діяльність і робить усе, аби добудувати всі об’єкти - президент компанії Ігор Кушнір
Банки Швейцарії пригрозили закриттям рахунків росіян через сплату податків у РосіїБанки Швейцарії пригрозили закриттям рахунків росіян через сплату податків у Росії
Новий податок відчутно вдарить по вартості популярних товарів: за що доведеться заплатити більшеНовий податок відчутно вдарить по вартості популярних товарів: за що доведеться заплатити більше
Последние новости
Подгружаем последние новости