До держбюджету за травень надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рік

У травні до державного бюджету надійшло 851 мільйон гривень податків від компаній, що займаються організацією азартних ігор. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«Податки з грального бізнесу — 851 млн грн лише за травень… Це в 4 рази більше ніж було за весь 2021 рік», — зазначив Железняк.

Він уточнив, що на зростання суми сплачених податків вплинули строки сплати податку на прибуток. Крім того, за останні місяці вдалося зменшити кількість схем, які дозволяли уникати оподаткування.