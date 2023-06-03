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2023-06-03
До держбюджету за травень надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рік
У травні до державного бюджету надійшло 851 мільйон гривень податків від компаній, що займаються організацією азартних ігор. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Фото: pixabay.com
«Податки з грального бізнесу — 851 млн грн лише за травень… Це в 4 рази більше ніж було за весь 2021 рік», — зазначив Железняк.
Він уточнив, що на зростання суми сплачених податків вплинули строки сплати податку на прибуток. Крім того, за останні місяці вдалося зменшити кількість схем, які дозволяли уникати оподаткування.