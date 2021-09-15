В правительстве презентовали проект государственного бюджета на 2022 год

В правительстве презентовали проект бюджета на 2022 год. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его "бюджетом модернизации Украины".

Заложено уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение госдолга, снижение инфляции, а также рекордный рост ВВП около 4%.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что приоритетами являются беспрецендентный рост зарплат медикам, повышение стипендий студентам, обеспечение жильем всех ветеранов АТО и внутренне перемещенных лиц.

"О макропоказателях: бюджет основывается на макропрогнозе, одобренном правительством. Предполагается рост ВВП до 3,8%, инфляция - 6,2, среднегодовой курс - 28,6 грн", - добавил Марченко.

Доходы заложены на уровне 1 277,7 трлн гривен. По словам Марченко, если нардепы примут так называемый налоговый законопроект 5600, то возможно привлечение дополнительного ресурса в сумме 30 млрд гривен.

Поступления от НДС запланированы на уровне 564,5 млрд гривен, налогов и сборов на доходы физических лиц - 160,8 млрд, налогов на прибыль предприятий - 137,3 млрд, акцизного налога - 81,9 млрд, дивидендов и части прибыли - 48,6 млрд, рентной платы - 45,8 млрд, ввозной пошлины - 25,7 млрд, средств от НБУ - 24,4 млрд.

Расходы - 1 465,7 трлн гривен.

Медицинская отрасль получит 197,2 млрд грн, что на 35,8 млрд больше, чем в этом году, и в два раза больше, чем в 2019. Из этой суммы средства на Программу медгарантий - 158 млрд гривен. На вакцинацию - 6 млрд гривен.

"Это - увеличение расходов, которое позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врачу в 20 тысяч грн. Средняя зарплата врача при этом будет выше 22 тысяч гривен", - отметил премьер.

На образование предлагают выделить 185,6 млрд гривен, что на 16,7 млрд больше, чем в этом году. Сумма предусматривает увеличение стипендий.

Расходы на социальную защиту и обеспечение составят 320 млрд гривен. На пенсии предусмотрено 206 млрд гривен.

На армию и обороноспособность заложено 319, 4 млрд гривен, то есть 5,95% от ВВП . Расходы на Минобороны запланированы в сумме 131 млрд гривен.

На строительство дорог запланировано более 124,1 млрд гривен.

На культуру и искусство запланировано 13 млрд гривен, что больше на 2,3 млрд гривен, чем в этом году. На физкультуру и спорт - 11,3 млрд гривен.

На развитие транспортной инфраструктуры запланировано 3,9 млрд гривен. На ЖКХ и энергоэффективность - 75 млрд гривен.

На науку выделили 18,3 млрд гривен (на 1,6 млрд гривен больше, чем по плану этого года). На цифровизацию планируют выделить 7,9 млрд гривен, включая средства для подготовки всеукраинской переписи населения.

На развитие оборонно-промышленного комплекса - 7,5 млрд грн.

"Эта смета впервые за годы независимости разработана на основе трехлетней бюджетной декларации", - добавил глава правительства.

Расходы по госдолгу в следующем году планируются на уровне 574,7 млрд гривен.

"Также мы предложили изменения в Бюджетный кодекс. Законопроект системно связан с проектом бюджета на 2022 год", - добавил Марченко.

Напомним, среднемесячная зарплата в Украине в следующем году должна составить 15 258 грн.

В июле Верховная Рада приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-24 годы, которая ранее была утверждена правительством. Она предусматривает, что Кабмину при подготовке проектов бюджетов на последующие годы и последующих бюджетных деклараций нужно решить вопрос увеличения доходов проекта государственного бюджета в сравнении с определенными показателями.