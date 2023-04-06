Бізнес без оформлення ФОП: у Верховній Раді підготували новий законопроект

Члени Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку закликали колег підтримати у першому читанні законопроект №8143. Він передбачає можливість ведення бізнесу без реєстрації ФОП за дотримання певних умов.

Ініціатива надійшла від групи народних обранців із фракції "Слуга народу", серед яких керівник комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Запропоновано дозволити українцям вести підприємницьку діяльність без оформлення ФОП, якщо річний дохід домогосподарства не перевищує 8 млн грн.

Бізнес мають вести лише члени домогосподарства і вони зобов'язані надавати річну податкову декларацію.

У яких випадках бізнес можуть дозволити вести без реєстрації ФОП

Якщо закон буде ухвалено, українці, які не реєструвалися як фізичні особи-підприємці, зможуть здійснювати такі роботи:

перукарські та косметологічні послуги, крім тих, що підлягають ліцензуванню;

юридичні консультації;

послуги домашнього обслуговування;

догляд за хворими чи немічними особами;

репетиторство;

виховання дітей (гувернерство);

прибирання приміщень;

ремонт взуття, одягу, трикотажних та текстильних виробів;

ремонт килимів виробів, галантерейних, шкіряних та дорожніх виробів, меблів, апаратури, техніки та електроніки;

обслуговування та ремонт музичних інструментів;

прання та прасування речей;

роздрібна торгівля товарами продовольчої та непродовольчої груп на ринках та з лотків;

перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

перевезення вантажів;

діяльність у сфері ресторанного господарства;

інші види робіт, крім тих, що належать до незалежної професійної діяльності та підлягають ліцензуванню.

У законопроекті зазначено, що домогосподарства мають право на податкову знижку у встановленому Кабміном порядку. Депутати ВРУ запропонували ввести закон у дію у 2025 році.

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня зміниться оподаткування для ФОП: повернуть довоєнні штрафи та ставки.