Цены на арбузы упали так, что фермеры решили их не собирать

В нынешнем году украинские бахчеводы несут огромные потери. Цены на арбузы упали так, что некоторые фермеры предпочитают их не собирать, а оставляют созревшие плоды на поле. При этом некоторые ягоды уже перезревают на полях, так и не востребованные покупателями.

Цены на арбузы: падать дальше некуда, не собранная ягода перезревает на полях

Таких цен на арбузы не было уже давно, жалуются фермеры. По крайней мере, за последние 4 сезона они такого не припомнят. Мало того, что бахчевые уродили неплохо, так еще и спроса на рынке нет совсем.

Причина сложившейся ситуации не только в хорошем урожае, но и в том, что нет государственной стратегии выращивания и реализации бахчевых, говорит фермер из Херсонщины Валерий Федоренко. 70% бахчеводов выращивают арбузы нелегально. Они не придерживаются никакой агротехнологии. Нередко щедро "потчуют" растения разными стимуляторами роста, чтобы те скорее набирали вес. При этом их мало заботит качество продукта, а движет ими одно желание: сбыть выращенную продукции раньше других, чтобы успеть "снять сливки" с рынка.

"Товар не проходит сертификацию, агротехнология не соблюдается, она заточена на то, чтобы быстрее выйти на рынок, поймать высокую цену, часто плоды обрабатывают биостимуляторами ради ускорения созревания", - говорит фермер.

Но даже и при таких условиях у них нет понятия, кому адресован их продукт, где они его будут продавать и куда везти. В итоге получается, что рынок арбузов не сбалансирован, и в сезон продаж фермеры столкнулись с перепроизводством.

Цены на арбузы: падать дальше некуда, не собранная ягода перезревает на полях

Начало сезона затянулось из-за плохой погоды. А пока украинские арбузы смогли отправиться на внешний рынок, он уже был занят их молдавскими, венгерскими, румынскими и роSSийскими конкурентами.

А внутренний рынок не вытягивает такого предложения. И хоть цены на арбузы уже давно упали под гривневую отметку, их все равно покупают вяло. Даже по 50 копеек за кило оптовики брать не хотят. При этом на оптовых рынках цены тоже упали до 3 гривен за кило, а спроса на них нет все равно.

В некоторых хозяйствах уже дошло до того, что фермеры продают оптовикам поля с неубранными арбузами за символическую цену – лишь бы только "отбить" деньги, которые были уплачены за аренду земли. Ни о какой прибыли уже речь не идет.

В торговых сетях цены на арбузы тоже очень низкие, таких не было давно.

Так, например, в "METRO" килограмм стоит 4,9 грн, в "АТБ" – 4,95 грн. В супермаркете "VARUS" кило арбуза идет всего по 2,9 гривны. И пока только в "Сільпо" держат цену по 5,1 грн/кг.

Напомним, медики рассказали, что будет с организмом, если есть арбузы ежедневно… С организмом все будет хорошо. Вот с кошельком будет плохо, если есть их круглый год.


Марченко Любов, Тудей

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