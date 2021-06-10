Украина планирует подойти к зиме с 17 млрд газа в хранилищах

Повторения прошлогоднего рекорда не будет.

Украина планирует подойти к зиме с 17 млрд газа в хранилищах
Фото: dw.com

Украина планирует к следующему отопительному сезону увеличить запасы газа в хранилищах не менее чем до 17 млрд кубометров.

Об этом сообщается в распоряжении № 586, которым правительство утвердило план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/22 года.

К концу апреля, когда в Украине закончился отопительный сезон, в хранилищах было 15,1 млрд кубометров газа. По состоянию на начало июня их объем увеличился до 15,8 млрд.

Сезон отбора газа в 2020/2021 годах стал одним из самых долгих и длился 194 дня. Он отличился самыми высокими за семь лет объемами отбора - 13,2 млрд куб. м. До того в последние пять лет украинские компании отбирали из подземных хранилищ 7,6-12,5 млрд куб. м газа в год.

В прошлом отопительном сезоне Украина начала сезон с крупнейшими за 10 лет запасами в хранилищах - 28,3 млрд куб. м.

В 2019 году отопительный сезон был начат с запасами 21 млрд кубометров газа, в 2018 - 17,2 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - лишь 14,7 млрд кубометров.

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