Цены на горячекатаный рулон в США пробили отметку 1500 долл. за тонну

Цены на горячекатаный рулон в США пробили отметку 1500 долл. за тонну

Цены на горячекатаный рулон (HRC) в США во вторник пробили отметку 1500 долл. за тонну, продолжив самый стремительный рост за всю историю сталелитейной промышленности, вызванный ограниченным предложением и высоким спросом.

Еженедельная оценка внутренних цен на горячекатаный рулон в США от аналитического агентства Argus выросла на 46,50 долл., до 1 506,50 долл. за тонну франко-завод на Среднем Западе. На Юге цены поднялись еще выше, превысив 1 510 долл. за тонну. Сроки выполнения заказов выросли с 6-8 недель до 7-9 недель.

Все больше сервисных центров ожидают, что цены на HRC будут оставаться высокими в течение большей части оставшейся части 2021 года, при этом некоторые указывают на форвардные кривые, которые останутся выше 1300 долл. за штуку до конца года.

Спрэд между металлоломом и отпускными ценами на HRC вырос на 4,9%, до 1 004,27 долл. за тонну с 957,77 доллара за тонну неделей ранее. Спред более чем в четыре раза выше, чем год назад, когда он составлял 244,45 долл. на тонне.

МинПром по материалам Steelland

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