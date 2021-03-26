В Украине начали выдавать сертификаты на упрощение таможенных процедур

Первым льготы на таможне получил производитель сигарет JTI Украина.

В Украине начали выдавать сертификаты на упрощение таможенных процедур
Фото: customs.gov.ua

Государственная таможенная служба в пятницу, 26 марта, вручила первый в Украине сертификат авторизованного экономического оператора, дающий право на специальные упрощения и преимущества при осуществлении таможенных формальностей.

Об этом сообщается на сайте Таможни.

Первой компанией, получившей такой сертификат, стала "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчугская табачная фабрика), один из крупнейших производителей табачных изделий в Украине.

"Таможенные органы не должны быть барьером при пересечении границы. Эта практика уходит в прошлое. Мы поддерживаем честный бизнес и максимально облегчаем таможенные процедуры для добросовестных импортеров и экспортеров. Статус АЭО - высшая ступень доверия таможни к предприятиям в виде предоставления им специальных упрощений и преимуществ при осуществлении таможенных формальностей", - сказал на церемонии вручения сертификата министр финансов Украины Сергей Марченко.

Закон об АЭО в Украине был принят Верховной Радой в декабре 2020 года в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Статус авторизованного экономического оператора предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, связанных с экспортом и импортом товаров. Это могут быть производители, ориентированные на экспорт, экспортеры и импортеры, таможенные представители, перевозчики, экспедиторы.

Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на специальные упрощения и преимущества, такие как упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенная полоса движения на пункте пропуска и тому подобное.

Программа АЭО введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. На сегодня программы АЭО реализованы в 97 странах мира. Еще 20 - их внедряют.

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