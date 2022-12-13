Мобілізація в Україні: яким підприємствам дозволять бронювати працівників за новою процедурою

В Україні з 1 грудня набули чинності нові правила бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації. До підприємств висунули низку вимог, яким вони повинні відповідати, щоб їхні співробітники змогли отримати відстрочку та продовжувати працювати на благо країни.

Відповідно до змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", новий порядок бронювання вимагає від підприємств виконання не менше трьох із шести критеріїв:

бути великим платником податків (не менше 375 тисяч євро сплачених податків за середньозваженим курсом за минулий квартал);

бути великим експортером (не менше 8 мільйонів євро валютних надходжень за минулий квартал);

бути стратегічним підприємством, як визначено Постановою КМУ №83 від 4 березня 2015 року;

бути галузевим чи територіально важливим за рішенням відповідного центрального органу виконавчої влади або ОВ;

не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;

мати середню зарплату не нижчу, ніж у сфері, де зареєстроване підприємство, згідно з останнім наявним звітом Держстату.

Згідно з новими правилами, можливість виїзду за кордон військовозобов'язаних для відряджень залишається лише за наявності бронювання від мобілізації.

При цьому, Міністерству економіки України, Генеральному штабу ЗСУ, Держприкордонслужбі та Мінцифри належить ще обговорити низку питань, таких як можливість бронювання до 40% персоналу підприємства без необхідності укладання договору на мобзавдання, можливість бронювання керівників та заступників керівників підприємства навіть якщо вони мають дефіцитні ВУС .

Нагадаємо, що бронюванню в Україні з 1 грудня підлягають працівники:

органів державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів у особливий період;

підприємств, установ та організацій, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

підприємств, установ та організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань у особливий період, якщо це необхідно для виконання зазначених заходів;

підприємств, установ та організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Раніше повідомлялося, хто і як видаватиме повістки заброньованим співробітникам.