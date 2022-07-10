Україна зможе долучитися до Банку розвитку Ради Європи за швидкою процедурою

Україна зможе долучитися до Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) за спеціальними умовами якнайшвидшого набуття членства, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

“Набуття членства у БРРЄ відкриє Україні додаткові можливості для забезпечення житлом українців, які постраждали від війни, надання соціальних послуг та відбудови зруйнованої соціальної інфраструктури, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садочків”, - сказав міністр.

Крім того, адміністративна рада Банку схвалила п’ять нових позик на €465 млн, більша частина яких буде спрямована на підтримку біженців з України в країнах-учасницях БРРЄ, а саме у Німеччині та Литві. Кошти витратять на розміщення українських біженців у приймаючих громадах, надання екстреної допомоги, гуманітарні заходи.

Банк розвитку Ради Європи заснували у 1956 році вісім держав – членів Ради Європи для вирішення проблем біженців, з якими Європа зіткнулася після Другої світової війни. Головна мета житлових проєктів Банку – сприяти доступу до достойного і доступного житла для малозабезпечених і осіб середнього достатку через надання позик або зменшення дефіциту житла (будуючи нове житло або відновлюючи наявний житловий фонд).

Із 1956 року загальна сума схвалених проєктів Банку в житловому секторі сягає 11 млрд євро. Наразі Банк розвитку Ради Європи реалізує 13 проєктів в Албанії, Боснії та Герцеговині, Республіці Молдова, Чорногорії, Румунії, Сербії та Македонії.