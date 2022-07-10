Україна зможе долучитися до Банку розвитку Ради Європи за швидкою процедурою

Установа допоможе Україні з відбудовою житла та соціальної інфраструктури, інформує ZN.ua.

Україна зможе долучитися до Банку розвитку Ради Європи за швидкою процедурою
© Council of Europe

Україна зможе долучитися до Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) за спеціальними умовами якнайшвидшого набуття членства, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

“Набуття членства у БРРЄ відкриє Україні додаткові можливості для забезпечення житлом українців, які постраждали від війни, надання соціальних послуг та відбудови зруйнованої соціальної інфраструктури, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садочків”, - сказав міністр.

Крім того, адміністративна рада Банку схвалила п’ять нових позик на €465 млн, більша частина яких буде спрямована на підтримку біженців з України в країнах-учасницях БРРЄ, а саме у Німеччині та Литві. Кошти витратять на розміщення українських біженців у приймаючих громадах, надання екстреної допомоги, гуманітарні заходи.

Банк розвитку Ради Європи заснували у 1956 році вісім держав – членів Ради Європи для вирішення проблем біженців, з якими Європа зіткнулася після Другої світової війни. Головна мета житлових проєктів Банку – сприяти доступу до достойного і доступного житла для малозабезпечених і осіб середнього достатку через надання позик або зменшення дефіциту житла (будуючи нове житло або відновлюючи наявний житловий фонд).

Із 1956 року загальна сума схвалених проєктів Банку в житловому секторі сягає 11 млрд євро. Наразі Банк розвитку Ради Європи реалізує 13 проєктів в Албанії, Боснії та Герцеговині, Республіці Молдова, Чорногорії, Румунії, Сербії та Македонії.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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