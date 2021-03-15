Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон

Правительство Индии предложит принять закон, предусматривающий запрет криптовалюты и наказания для всех, кто торгует в стране или даже имеет цифровые активы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Индии.

Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон
Фото: bitnovosti.com

Что известно

Агентство отмечает, что такое решение может нанести удар по миллионам инвесторов.

«Законопроект предусматривает криминализацию владения, выпуска, добычи, торговли и передачи криптоактивов», — заявил собеседник издания.

Источник в правительстве Индии на условиях анонимности рассказал Reuters, что законопроект даст владельцам криптоактивов до 6 месяцев, чтобы избавиться от них, после чего будут применяться штрафы.

Собеседники агентства уверены, что законопроект примут, поскольку правительство премьер-министра Нарендры Моди имеет большинство в парламенте.

«Если такой запрет станет законом, Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает хранение криптовалюты незаконным. Даже Китай, который запретил добычу и торговлю, не наказывает за владение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на возможный запрет, в Индии растут объемы транзакций — пока 8 млн инвесторов имеют криптоактивы на 100 млрд рупий ($1,4 млрд).

Какие табу планировала ввести Индия

В 2020 году Верховный суд Индии отменил постановление Центробанка от 2018 года, которое запрещает банкам торговать криптовалютой. Также суд обязал правительство разработать закон о обращении криптовалюты.

Однако в феврале 2021 в Центробанке Индии заявили, что криптовалюта несет риски для финансовой стабильности, при этом, там работают над запуском собственной цифровой валюты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»
В Харькове городскую поликлинику выставили на продажуВ Харькове городскую поликлинику выставили на продажу
Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)Картина художника Beeple была продана в виде токена NFT за $69,3 миллиона (фото)
Кабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеровКабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеров
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" пообещали опозорить Украину в арбитражеКитайские инвесторы "Мотор Сичи" пообещали опозорить Украину в арбитраже
Блок рекламы


Похожие новости
Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервовИндия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов
На Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грнНа Черниговщине чиновника подозревают в незаконной добыче торфа на 19 млн грн
Корниенко: законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать через две-три неделиКорниенко: законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать через две-три недели
Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка Грин БанкаВерховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка Грин Банка
ОАСК незаконно передал в частное пользование одно из крупнейших месторождений литиевых рудОАСК незаконно передал в частное пользование одно из крупнейших месторождений литиевых руд
В Канаде решили расширить добычу палладияВ Канаде решили расширить добычу палладия
Индия не планирует запрещать криптовалюты полностью. Окно для экспериментов остаетсяИндия не планирует запрещать криптовалюты полностью. Окно для экспериментов остается
На Ровенщине ДФС обнаружили 60 000 литров незаконного спиртаНа Ровенщине ДФС обнаружили 60 000 литров незаконного спирта
Китай будет сдерживать добычу угляКитай будет сдерживать добычу угля
Два незаконно отчужденных общежития НАУ вернули в государственную собственностьДва незаконно отчужденных общежития НАУ вернули в государственную собственность
Последние новости
Подгружаем последние новости