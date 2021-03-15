Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон

Правительство Индии предложит принять закон, предусматривающий запрет криптовалюты и наказания для всех, кто торгует в стране или даже имеет цифровые активы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Индии.

Фото: bitnovosti.com

Что известно

Агентство отмечает, что такое решение может нанести удар по миллионам инвесторов.

«Законопроект предусматривает криминализацию владения, выпуска, добычи, торговли и передачи криптоактивов», — заявил собеседник издания.

Источник в правительстве Индии на условиях анонимности рассказал Reuters, что законопроект даст владельцам криптоактивов до 6 месяцев, чтобы избавиться от них, после чего будут применяться штрафы.

Собеседники агентства уверены, что законопроект примут, поскольку правительство премьер-министра Нарендры Моди имеет большинство в парламенте.

«Если такой запрет станет законом, Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает хранение криптовалюты незаконным. Даже Китай , который запретил добычу и торговлю, не наказывает за владение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на возможный запрет, в Индии растут объемы транзакций — пока 8 млн инвесторов имеют криптоактивы на 100 млрд рупий ($1,4 млрд).

Какие табу планировала ввести Индия

В 2020 году Верховный суд Индии отменил постановление Центробанка от 2018 года, которое запрещает банкам торговать криптовалютой. Также суд обязал правительство разработать закон о обращении криптовалюты.

Однако в феврале 2021 в Центробанке Индии заявили, что криптовалюта несет риски для финансовой стабильности, при этом, там работают над запуском собственной цифровой валюты.