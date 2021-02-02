В Индии будут спасать малый бизнес от подорожания стали

В Индии будут спасать малый бизнес от подорожания стали

В понедельник правительство Индии заявило, что временно снимет антидемпинговые пошлины на некоторые виды металлопродукции, введенные в основном для Китая, после того, как скачок внутренних цен ударил по малым и средним производственным компаниям, создающим рабочие места.

В частности, будут отменены антидемпинговые пошлины на импорт прутков, прутков и плоского стального проката из легированной стали, покрытых или покрытых алюминием, или цинком. Изменения вступают в силу со вторника.

Помимо Китая, в число других крупных экспортеров стали в Индию входят Вьетнам и Южная Корея.

Индия также снизит таможенные пошлины на полуфабрикаты, плоский и сортовой прокат из нелегированной, легированной и нержавеющей стали до 7,5% с 10-12,5%.

«Микро, малые и средние предприятия (ММСП) и другие отрасли промышленности серьезно пострадали от недавнего резкого роста цен на сталь», - заявила министр финансов Нирмала Ситхараман в своем заявлении о бюджете, представленном парламенту.

Малые и средние предприятия обеспечивают более 30% производственных мощностей Индии и обеспечивают более 45% товарного экспорта страны.

Цены на сталь в стране выросли на 25% в течение ноября-декабря, что, по словам руководителей металлургических компаний, соответствует росту мировых цен и повышению цен на сырье, в первую очередь железную руду.

МинПром по материалам Steelland

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