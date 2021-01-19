Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины упал на 36,6%

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в 2020 году сократился на 36,6%, до 291,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (459,9 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.



За 2020 год на внешние рынки было отправлено 116,9 тыс. тонн мазута против 260,7 тыс. тонн за 2019 год. При этом в январе-октябре 2020 года Кременчугский НПЗ экспортировал накопленных ранее 109,4 тыс. тонн ресурса. Но уже с ноября экспорт был полностью прекращен. Напомним, "Укртатнафта" в 2020 году отказалась от выпуска мазута в пользу производства дорожного битума, спрос на который возрос в связи с активизацией дорожного строительства в стране, передает enkorr.



Еще 4,9 тыс. тонн мазута пришлось на экспортные поставки ООО "Санрайс Логистикс" (входит в холдинг Wexler Group).



Экспорт промежуточных продуктов переработки - риформата, бензолсодержащей фракции и рафината - в 2020 году тоже сократился.



За отчетный период государственная компания "Укргаздобыча" снизила экспорт бензолсодержащей фракции на 5%, до 76,8 тыс. тонн, и уменьшила поставки на внешние рынки риформата на 15%, до 66,1 тыс. тонн.



"Укртатнафта" в 2020 году на 13% снизила экспорт рафината бензольного риформинга, до 31,7 тыс. тонн, из которых 17,8 тыс. тонн было экспортировано в Венгрию, 13,9 тыс. тонн - в Литву и Нидерланды.



По итогам 2020 года украинские НПЗ нарастили выпуск основных видов нефтепродуктов: бензина с 46,6% до 48,2% (1 023 тыс. тонн), дизельного топлива - с 11,6 до 15,3% (1 129 тыс. тонн).



