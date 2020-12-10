НБУ отсудил недвижимость у завода Жеваго

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" на решение, которым был удовлетворен иск НБУ о взыскании с ПАО предметов ипотеки и залога в счет погашения долга банку "Финансы и кредит" по рефинансированию. Об этом сообщает Finbalance.



Речь идет о нежилых здания общей площадью 43 440,9 квадратных метров и движимое имущество, которые являются собственностью ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" (связывают с Константином Жеваго, который контролировал банк "Финансы и кредит") и находятся по адресу: г. Киев , вул. Набережно-Луговая, 8.



Осенью НБУ выиграл несколько судебных споров с фармкомпанией Жеваго о взыскании ряда объектов недвижимости в центральной части Киева .



Офис генпрокурора сообщил, что в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости в производстве по растрате денежных средств банка "Финансы и кредит" на сумму более 2,5 млрд грн.



В эти активы вошли оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева , Харькова, Полтавы и Кривого Рога общей площадью более 22 тыс кв м.



По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, это имущество принадлежало конечному бенефициарному владельцу банка "Финансы и кредит" (то есть Жеваго).



"В случае принятия судебного решения о конфискации, активы и накопленные из соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет", - сообщал Офис генпрокурора.



Следствие установило, что оффшорная компания Жеваго в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между украинским банком и иностранными банками заключены договоры залога на сумму более $113 млн. Этими договорами украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.



В 2015 году из-за невыполнения обязательств офшорной компанией, по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около $113 млн, что на тот момент было эквивалентно 2,5 млрд грн. Такие действия повлияли на ликвидность банка, что, в конце концов, сказалось на его платежеспособности и способствовало начале процедуры ликвидации финучреждения.



В рамках уголовного производства сообщено о подозрении восьми лицам: конечном бенефициарному владельцу, председателю правления банка и руководству финучреждения. Сейчас идет процесс по выявлению и передаче в АРМА активов лиц, причастных к уголовному правонарушению, резюмировала в офисе генпрокурора.