За запитом України у Куршевелі затримано олігарха Костянтина Жеваго

ДБР готує документи для екстрадиції колишнього народного депутата, інформує ZN.ua.

За запитом України у Куршевелі затримано олігарха Костянтина Жеваго
Жеваго можуть екстрадувати до України
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Французькі правоохоронці затримали за запитом української сторони колишнього народного обранця, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в одному з готелів елітного курорту Куршевель. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції. Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. На цей час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки в Україну», - йдеться у повідомленні.


Артем Руденко, ZN.ua





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За запитом України у Куршевелі затримано олігарха Костянтина ЖевагоЗа запитом України у Куршевелі затримано олігарха Костянтина Жеваго
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