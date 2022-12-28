За запитом України у Куршевелі затримано олігарха Костянтина Жеваго

Французькі правоохоронці затримали за запитом української сторони колишнього народного обранця, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в одному з готелів елітного курорту Куршевель. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції. Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. На цей час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки в Україну», - йдеться у повідомленні.