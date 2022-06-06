Цеха обанкротившегося завода “Богдан” Свинарчука-Гладковского купили за 51 млн гривен: кто покупатель

Государственный “Укрэксимбанк” стал победителем аукциона по продаже имущества ЧАО “Автомобильная Компания “Богдан Моторс” в Черкассах и Луцке. Об этом свидетельствуют данные Украинской универсальной биржи .

Аукцион состоялся с четвертой попытки.

В список выставленных на продажу активов вошли цеха завода общей площадью 17,4 тыс. кв. м в Черкассах, а также земельные участки в Черкассах и Луцке.

А в ходе аукциона “Укрэксимбанк” предложил за эти активы 51,65 млн грн, в торгах также приняло участие ООО “Флайхед”, однако его предложение оказалось меньше — 51,19 млн грн.

По итогам аукциона “Укрэксимбанк” должен уплатить предложенную сумму до 10 июня.

Напомним, “Богдан Моторс” входит в корпорацию “Богдан” Олега Гладковского (ранее — Свинарчука), который был первым заместителем секретаря СНБО при президентстве Петра Порошенко. Ранее Порошенко являлся совладельцем корпорации “Богдан”.

ЧАО “Автомобильная компания “Богдан Моторс” по итогам 2020 года отчитывалось об убытке 3,38 млрд грн (за 2019 год декларировалась прибыль 609,2 млн грн). По данным компании, на конец 2020 года ее текущие обязательства и обеспечение составили 9 ,18 млрд грн (на конец 2019 года — 6,24 млрд грн).

6 июля 2021 года Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ЧАО “Автомобильная компания “Богдан Моторс” и открыл ликвидационную процедуру.

Суд также утвердил реестр требований кредиторов компании на 6,7 млрд грн, внеся в него требования:

“Укрэксимбанка” — на 1,64 млрд грн (из которых 748 млн грн — как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; 894,1 млн грн — 4 очередь; 0,16 млн грн — 6 очередь);

UniCredit Bank AG — 1,78 млрд грн (из которых 1,53 млрд грн — как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; 70,45 млн грн — 4 очередь; 177,5 млн грн — 6 очередь);

“Международного инвестиционного банка” — 181,6 млн грн (как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; “Саревин Инвестментс ЛТД” — 2,35 млрд грн (4 очередь);

ПАО “Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “БРИЗ” от имени которого действует ООО “КУА “Фьюжн Капитал Партнерз” — 385,8 млн. грн (4 очередь);

ООО “Автомобильная группа “Богдан” — 349,8 млн грн (4 очередь); ООО “Финансовая компания “Финворк” — 5,9 млн грн (4 очередь).

5 ноября Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом еще одну связанную с корпорацией “Богдан” компанию - ООО “Мегатерм” (ранее называлось ООО “Мега Авто Логистик”). Инициатор процедуры банкротства — ООО “Хюндай Мотор Украина” (тоже связано с “Богданом”).